В Ульяновске открыли стелу «Город трудовой доблести»

В честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести» на территории железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» прошло торжественное открытие мемориального комплекса «Город трудовой доблести». Центральным элементом мемориала стала 12-метровая стела.

«Сегодня в городе исторический момент, мы открываем стелу, посвящённую массовому трудовому героизму. Летом 1941 года руководством страны было принято решение об эвакуации в город Ульяновск 15 крупных промышленных предприятий. С полным понимаем того, что без большого трудового подвига невозможно достичь победы в Великой Отечественной войне осенью 1941 первая продукция уже была поставлена на фронт. Особые слова благодарности мы говорим медикам. В Ульяновской области было размещено 28 военных госпиталей», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова главы города Дмитрия Вавилина.

Как отметил председатель совета ветеранов автомобильного завода Анатолий Лазарев, открытие памятной стелы невольно заставляет задуматься о тяжёлых временах в годы войны, о том, как работали эвакуированные в Ульяновск промышленные предприятия.

«Автомобильный завод внёс достойный вклад в победу советской армии. Он работал днём и ночью, выпускал автомобили, тем самым приближал день Великой Победы. В годы войны на заводе трудились люди высокой профессии, интеллектуального ума. Они не только сами работали, они готовили кадры, были наставниками и участвовали во всех городских делах. По их инициативе и был создан совет ветеранов. Они были профессионалами своего дела, их потенциал помогал молодым, которые только приходили трудиться на предприятие Мы гордимся тем, что завод и сегодня продолжает свою работу», – сказал Лазарев.

Также после церемонии от остановки «Железнодорожный вокзал» брендированный трамвай отправился в специализированный тур по городу «Ульяновск – город трудовой доблести».

Ранее стелу «Город трудовой доблести» открыли в Коломне.