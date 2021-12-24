Израильские военные сбили сани Санта Клауса, перепутав их с крылатой ракетой

В канун католического Рождества Google запустил сервис мониторинга передвижения Санта Клауса по миру. Радар с картой показывает точное местоположение саней волшебника, который везет подарки.

Во время пролета над Израилем мониторинг прекратился, а изображение с санями исчезло. Полчаса Санта не двигался, а инженеры Google заявляли, что проблем с сайтом и радаром не обнаружили. Еще через 20 минут из израильского города Хайфа пришло сообщение о срабатывании системы ПРО “Железный купол”, которая сбила вражескую крылатую ракету. Приехавшие на место падения солдаты ЦАХАЛа обнаружили разбросанные в радиусе нескольких километров подарочные коробки и трупы оленей. Самого Санту так и не нашли, на его поиски снарядили группу оперативного реагирования.

Позже премьер-министр Израиля Нафтали Бенет с грустью сообщил, что система ПРО случайно сбила сани Санта Клауса и извинился перед христианами за испорченное Рождество.

Счет в 40 тысяч долларов за срабатывания “Железного купола” ЦАХАЛ выслал в деревню Йоулупукки, в финской провинции Лапландия.

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