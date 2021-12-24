 

Волынская и Запорожская области в ближайшее время выйдут из “красной” зоны, Херсонская приближается к “зеленой” – Ляшко

24.12.2021, 19:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы видим, что последние две области – Волынская и Запорожская – вышли по индикаторам из “красного” уровня эпидемической опасности. Мы вчера от Минздрава направили соответствующее представление в Кабмин о созыве госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит вопрос, и потенциально мы в ближайшие дни можем вывести последние две области из “красного” уровня эпидемической опасности и в целом на территории страны будет “желтый” уровень”, – сказал глава Минздрава.

Он также рассказал, что Херсонская область “показывает такую динамику, что может приблизиться к “зеленому” уровню”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 94,4 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

Сейчас в “красной” зоне остаются только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – в “желтой”.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснулись в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Назначена дата встречи Рябкова с Нуланд

23.03 / На Титане обнаружен кратер, в котором может зародиться жизнь

26.12 / В Берлине произошла стрельба, одного из пострадавших доставали из воды

11.12 / В центре Петербурга пару влюбленных облили кислотой

08.11 / Процессор Qualcomm Snapdragon 898 выйдет 30 ноября

02.10 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Российские бизнесмены – крепостные Путина. Он быстро понял, что все на территории РФ – его собственность, включая людей

03.01 / В Мексике врач попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech

15.07 / Эксперты рассказали, чем полезны маринованные каперсы

11.02 / Меркель заявила о «третьей волне» коронавируса в Германии

20.01 / Продажи автомобилей с пробегом в РФ в 2020 году увеличились на 1,7%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика