 

“Букет поймал?” Нагиев показал “нерабочую сторону лица” и попросил посоветовать “недорогого венеролога”

24.12.2021, 19:26, Новости дня
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“Долго не появлялся, ждал, когда с колен встанем. Выкладываю нерабочую сторону – на рабочей пока сидят. Напишите что-нибудь. Чего бубнить-то? И да – кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?” – подписал он публикацию, которая за пару часов собрала больше 135 тыс. лайков.

“Букет поймал?” – спросила veraoka20.

“Я думаю, ты потянешь и дорогого венеролога”, – отметил sanay_tino.

“Отличный кадр! У вас, Дмитрий, все стороны рабочие, не скромничайте”, – написала ozara71.

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Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

Контекст:

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в театре “Время”, был ведущим на радио “Модерн”.

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу “Окна”, ведущим которого он был. В сериале “Физрук” (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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