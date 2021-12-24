В Минобразования Украины назвали три области, где более 95% педагогов полностью вакцинированы от COVID-19

По его словам, в трех областях двумя дозами привито более 95% педагогов: в Днепропетровской – 95,85% сотрудников учебных заведений, в Луганской – 95,37%, в Черкасской – 95,24%.

Еще две области имеют показатели близкие к 95% – Сумская (94,93%) и Донецкая (94,47%).

Шкарлет отметил, что наибольшее количество полностью привитых работников в заведениях специализированного образования – 96,14%, профессионального (93,39%) и общего среднего (92,18%).

“Школы тоже демонстрируют положительную динамику, ведь процент вакцинированных полным или неполным циклом учителей составляет 97,2%, это около 635 тыс. педагогов. Среди воспитателей садиков вакцинированы по меньшей мере одной дозой 96,28% человек, из которых около 85% прошли полный цикл”, – подчеркнул министр.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали около 27,83 млн прививок. Первую дозу получили почти 14,54 млн человек (46,8% взрослого населения), полностью иммунизированы и получили две дозы – около 13,3 млн (42,8%). Дополнительные дозы ввели 1389 украинцам.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.

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