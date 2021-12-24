 

Косы, челка и волны. Какие прически из 70-х актуальны в наши дни

24.12.2021, 19:14, Разное
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70-е годы отличались особым стилем – в моду вошли джинсы клеш, солнцезащитные очки и яркие цвета в одежде. Однако главное отличие этой эпохи – волосы. Для этого десятилетия были характерны длинные объемные прически. Однако в моде также были челки, косы, взъерошенные укладки на средней длины и многие другие прически. А в следующем году похоже, что культовые прически 70-х будут повсюду. В статье собраны прически той эпохи, которые вновь будут актуальны в 2022-м.

Большие волны

Ничто так не говорит о прическе 70-х, как большой объем и крупные волны, и некоторые из ведущих стилистов ожидают, что это будет самая популярная прическа 2022 года.

Непослушные кудри

Большие упругие кудри Зендаи кричат ​​о королеве диско 70-х. Обратите внимание на более короткие пряди спереди для создания лохматой стрижки в стиле ретро.

Объемный боб

Гладкие, блестящие бобы, которые мы привыкли видеть в 2021 году, могут не выглядеть особенно напоминающими гламур 70-х, но этот большой, упругий боб – идеальный пример популярной в те годы укладки. Независимо от того, перевернут ли он набок или нет, он все равно шикарен.

Натуральный афро

Афро с натуральной текстурой было большой новостью в 70-х годах. С учетом того, что в 2022 году в центре внимания будут ваши натуральные волосы, можно с уверенностью сказать, что длинное, тщательно подобранное афро возвращается.

Разделенная челка

Челка с пробелом посередине является еще одним трендом 1970-х годов. Если вы высушите ее феном, вы сможете создать более полный образ 70-х годов. Также челку можно зачесать назад, так чтобы она слилась с основными прядями.

Низкий хвост

В то время как высокие хвостики напоминают об эстетике 90-х, а большие хвостики могут создавать атмосферу 80-х, низкий хвост, завязанный на затылке и обернутый прядью волос вместо ленты, типичны для 70-х.

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Мини-косички

Скажете, крошечные косички – не самая симпатичная прическа? Единственные актуальные косы на данный момент – крошечные. Возьмите по небольшой пряди с каждой стороны пробора, заплетите тонкие косички до самого конца и закрепите их булавками, чтобы они лежали вдоль линии роста волос. Используйте пенку для укладки, чтобы избежать торчащих прядей и придать волосам необходимую гибкость.

Косички

Косички различного вида не только выглядят шикарно, но и являются отличным способом быстро уложить длинные волосы и защитить их от поломки и трения.

Образы с банданой

2022 год – это год, когда бандана вернется на подиумы и займет свое место в шкафу звездных модниц. Этот аксессуар будет одним из самых трендовых в следующем году.



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