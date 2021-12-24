Суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей

…за повторное неудаление «запрещенной информации».

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

Google LLC признали виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Представитель Google в зале суда. Фото: пресс-служба суда

Российский суд впервые наложил на IT-компанию оборотный штраф.

В начале декабря суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 9 млн рублей за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП), в начале ноября за то же «правонарушение» компании назначили штраф в 2 млн рублей. Google также два раза (1, 2) штрафовали в августе на 6 млн и на 1,5 млн рублей..

За неудаление запрещенной информации компаниям грозит штраф от 800 тысяч до четырех млн рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф от 1/10 до 1/5 от годовой выручки по ч. 5 ст. 13.41 КоАП.

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Оборотные штрафы появились в законодательстве в декабре 2020 года. Оборотный штраф — самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

Накануне Twitter оштрафовали на 3 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП — также за отказ удалять «запрещенный» на территории РФ контент.

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