 

Суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей

24.12.2021, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…за повторное неудаление «запрещенной информации».

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

Google LLC признали виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Представитель Google в зале суда. Фото: пресс-служба суда

Российский суд впервые наложил на IT-компанию оборотный штраф.

В начале декабря суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 9 млн рублей за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП), в начале ноября за то же «правонарушение» компании назначили штраф в 2 млн рублей. Google также два раза (1, 2) штрафовали в августе на 6 млн и на 1,5 млн рублей..

За неудаление запрещенной информации компаниям грозит штраф от 800 тысяч до четырех млн рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф от 1/10 до 1/5 от годовой выручки по ч. 5 ст. 13.41 КоАП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космос должен идти на посадку

Роскомнадзор назвал компании, которых «закон о приземлении» обязывает открыть представительства в РФ. Он дает возможность государству «приземлять» кого угодно

Оборотные штрафы появились в законодательстве в декабре 2020 года. Оборотный штраф — самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

Накануне Twitter оштрафовали на 3 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП — также за отказ удалять «запрещенный» на территории РФ контент.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Опубликовано первое живое фото Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

23.09 / Курс рубля к шляпе

08.09 / Мнение: Справедливый приговор

06.10 / Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом

09.04 / Мнение: «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)»

10.08 / MeToo: 90-летняя американка, в детстве посетившая мавзолей Ленина, рассказала о домогательствах со стороны вождя мирового пролетариата

27.03 / Ученые: Из-за гипноза мозг меняет способ обрабатывания информации

01.07 / “Полгода работы над собой”: Влад Соколовский и Ангелина Суркова снова вместе

06.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 05.10.2020

17.08 / Рита Дакота разрешила маленькой дочери несколько дней пожить с Владом Соколовским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика