 

Мнение: Приговор модному блогеру

24.12.2021, 19:00, Разное
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Малолетний дебил, блогер Матфей Юферов (19 лет) получил 4 года колонии общего режима за то, что нассал на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной Войны, после чего начал пиарить свои "свершения" в социальных сетях.
На суде Юферов извинился за свое поведение, но вины по предъявленным обвинениям не признал.
Помимо реального срока, Юферову на 5 лет запрещен доступ в Интернет. Как говорится, одним дебилом в сети стало меньше.

Либеральная общественность уже визжит по поводу "чудовищного приговора онижедетю". Надо срочно дать "премию Сахарова" и внести в список "политических заключенных".

– Папа, папа, а за что ты сидел?
– Я был модным блогером, ссал на героев войны в парке и выкладывал в Инстаграм.

Источник: Colonel Cassad



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