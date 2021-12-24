 

МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове

24.12.2021, 18:56, Новости дня
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Теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к РФ на Украине, по данному случаю РФ направила ноту в региональное представительство украинского МИД, говорится в заявлении российского дипведомства.

В министерстве указали, что в пятницу, в 02.30 ночи по местному времени неизвестный бросил в направлении входа на территорию российского генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, но никто из сотрудников не пострадал.

«По данному случаю Генеральное консульство РФ направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства РФ в Киеве направлена в МИД Украины», – говорится в заявлении дипведомства.

Также сообщается, что в МИД РФ был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств.

«Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», – подчеркнули в российском МИД.



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