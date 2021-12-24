Компаниям Google и Facebook пригрозили новыми оборотными штрафами

Американским компаниям Meta Platforms (бывший Facebook) и Google грозят новые оборотные штрафы за неудаление противоправной информации, информирует пресс-служба Роскомнадзора.

«На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов – 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов – 51,5 млн рублей», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, «предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ») с наложением оборотных штрафов».

В Роскомнадзоре пояснили, что оборотные штрафы для компаний Google и Meta Platforms были рассчитаны исходя из годовой выручки этих компаний в РФ.

«Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc», – говорится сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее мировой суд в Москве назначил второй оборотный штраф – без малого 2 млрд рублей с Meta (бывший Facebook) за повторное неудаление запрещенной информации.

Штраф за аналогичные нарушения в 7,2 млрд рублей получила компания Google.