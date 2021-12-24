 

В Минприроды озвучили запасы нефти и газа в России

24.12.2021, 18:56, Новости дня
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Российские запасы нефти и газового конденсата к концу 2021 года вырастут в объеме 628 млн тонн, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«У нас предварительно прирост запасов по промышленным категориям в 2021 году по результатам геологоразведочных работ ожидается следующий: по жидким углеводородам, нефть и конденсат, – 628 млн тонн, по природному газу – 1,017 трлн», – цитирует министра ТАСС.

Между тем в ведомственном докладе сообщается, что извлекаемые запасы нефти в российских недрах по состоянию на 1 января 2021 года составляют 31,43 млрд тонн, а запасы природного газа – 71 трлн куб. метров.

В среду мировые цены на нефть в среду показали умеренный рост на ожиданиях роста спроса перед рождественскими праздниками.

Цена газа в Европе в среду на открытии биржевых торгов падала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, после рекордного роста накануне.



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