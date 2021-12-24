Путин назначил нового заместителя министра внутренних дел

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел России.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел России, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Кравченко занимал пост начальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Ранее Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева.