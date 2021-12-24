В Воронеже прокатившего на скорости 90 км/ч снегокат привлекли к ответственности

В Воронеже мужчина прокатил снегокат с человеком на скорости порядка 90 километров в час, ролик с записью происходящего опубликовали в Сети, водителя привлекли к административной ответственности, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

Видеозапись опубликовали в воронежских соцсетях еще во вторник, на ней запечатлено, как автомобиль едет со скоростью порядка 90 километров в час, а за ним на привязи движется снегокат с молодым человеком.

«20 декабря в 22.45 на седьмом километре автодороги «Обход города Воронежа» (в районе ТРЦ «Град») 23-летний воронежец, управляя автомобилем Toyota RAV4, перевозил на гибкой сцепке на снегокате своего 29-летнего друга. Водитель за нарушение правил перевозки людей привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 1 тыс. рублей», – сообщила Куликова РИА «Новости».

Она пояснила, что привлечен к ответственности и приятель водителя, его оштрафовали на 800 рублей.

«В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель за последний год более 30 раз нарушал правила дорожного движения, основной вид – превышение скоростного режима. Оба участника инцидента признали свою вину в совершении противоправного деяния», – добавила представитель ведомства.