 

Мнение: Холодные корпоративные войны

24.12.2021, 18:54, Разное
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Чтобы два раза не вставать, московский суд оштрафовал до кучи и Фейсбук почти на 2 млрд. Храбрость, с которой Кремль начал воевать с корпорациями, выглядит смелой, но чем-то сильно смахивает на известное «слабоумие и отвага».

Можно понять Китай, который второе десятилетие создает альтернативы глобальным сервисам и социальным сетям, причем успешно. Для России это очень не так, а потому такая решительность выглядит по меньшей мере странной.

Правда, здесь есть и объяснение. Оно неочевидно и его сложно доказать. Россия входит в «новую нормальность», переходя на цифровой стандарт своего гетто, основнный на проекте Билла Гейтса ID2020. Вполне возможно, что Гейтс руками кремлевских расчищает поляну от потенциальных конкурентов, работающих со своими стандартами и своими проектами. То, что эта поляна «выжигается» и туземцам создаются неудобства, его совершенно не интересует.

Это неудивительно, так как того же Путина, к примеру, совершенно не интересует мнение какого-нибудь Асада или центральноафриканского президента, куда он посылает свои войска. Дикари на то и дикари, что их используют, но не учитывают. Для Гейтса в таком случае Кремль аналогичен Асаду – корпорации ведут свои войны на диких территориях, воспринимая местное население просто как природный ландшафт и неблагоприятные природные условия.

Источник: Эль Мюрид



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