 

В Сети появились фоторендеры новой Lada Vesta

24.12.2021, 18:20, Разное
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Художник Никита Чуйко создал фоторендеры новой Lada Vesta. По мнению экспертов, данный электрокар сможет составить конкуренцию в РФ Tesla Model 3.
За последние четыре года компания «АвтоВАЗ» презентовала на рынке несколько новинок. Самый большой интерес у автолюбителей вызвала построенная на базе «Калины» модель Lada El Lada. Она появилась на рынке в ограниченном количестве, а купить ее смогли только юридические лица без возможности перепродажи. Модель Lada Vesta EV, представленная в 2016 году, так и не появилась в продаже, причиной стала высокая стоимость и ряд недоработок, которые обнаружили эксперты.

В настоящее время особенно популярными стали электрокары, которые вытесняют автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Учитывая это, эксперты прогнозируют смену обстановки на рынке и в России. Не так давно концерн «Алмаз-Антей» представил публике «зеленый» внедорожник E-NEVA. Что касается «АвтоВАЗА», то отечественный производитель тоже занялся усовершенствованием электрической версии Lada Vesta.

Представленные рендеры демонстрируют сходство с Tesla Model 3. Речь идет о фарах, выштамповках в X-стиле и дизайне колесных дисков. По задумке художника, отечественный электрокар должен получить электрические дверные ручки, двигатель типа Kangoo E-Tech Electric от Renault-Nissan. Последний позволит автомобилю преодолевать около 300 км пути без необходимости подзарядки. Максимальная скорость новинки может достигать 170 километров в час, что на 30 километров в час больше, чем у предыдущей разработки Lada Vesta EV. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторов, составит около 30 минут, пишет «ГлобалМСК.ру».



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