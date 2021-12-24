 

Политолог Мухин назвал бессмысленным возможный диалог Зеленского с Путиным

24.12.2021, 18:20, Разное
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Возможный диалог Владимира Зеленского с Владимиром Путиным является бессмысленным. Свое мнение по этому поводу озвучил политолог Алексей Мухин.
Гендиректор Центра Политинформации отметил, что желание украинского президента вывести на диалог российского коллегу под предлогом обсуждения «Северного потока-2» не получится воплотить в реальность. Владимир Путин может ответить согласием, но при условии выполнения президентом Украины всех обязательств по Минским соглашениям. Последние регулярно игнорировались, поэтому встреча будет лишена смысла. Дмитрий Песков неоднократно предупреждал об этом Зеленского, об этом говорят и переговоры в минском и нормандском форматах.

Мухин уверен, что Владимир Путин ценит свое время и не будет тратить его на бессмысленные беседы. Более того, у президентов нет тем для них, так как мнения глав государств во многих вопросах расходятся.

Ранее Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский находится под влиянием радикальных националистов. Комментируя эти слова, политолог Михаил Погребинский сообщил, что они сказаны не просто так. Дело в том, что половина жителей Незалежной думают точно так же, пишет издание «ПолитЭксперт».



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