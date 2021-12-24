Леонид Якубович рассказал о перезапуске «Поля чудес»

Леонид Якубович пояснил о перезапуске популярного капитал-шоу «Поле чудес». По словам телеведущего, в программе практически ничего не изменится.

Леонид Якубович в недавнем интервью отметил, что историческое название ТВ-программы останется прежним, за что в шутку поблагодарил Бога. Сказанные слова успокоили преданных фанатов шоу, которое впервые появилось на экранах в 1990 году прошлого столетия. Несмотря на такое длительное существование, рейтинги программы остаются на высоком уровне.

Стоит отметить, что перезапуск «Поля чудес» произойдет после окончания срока действия контракта с телекомпанией «ВИД». Руководство Первого канала решило не продлевать его, а закрыть, после чего перезапустить, но уже в новом формате. Рассматривались варианты об изменении названия шоу на «Наше Поле Чудес», но они не получили поддержки, пишет «ПолитЭксперт».