В кого верит «Оскар»?

Почему академикам понравились «БоксБалет» и «Купе № 6», а фильм «Разжимая кулаки» в шорт-лист не попал.



Скриншот из мультфильма «БоксБалет». Кадр: kino-teatr.ru

94-я премия «Оскар» опубликовала на своем сайте шорт-листы некоторых номинаций.

В категории короткометражной анимации оказался российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова. На Суздальском анимационном смотре эта картина появилась, как черт из табакерки. Даже ее продюсер Александр Боярский увидел готовую версию лишь на большом фестивальном экране.

Как возникла картина

Режиссер авторского кино Антон Дьяков приехал поучаствовать в арт-питчинге на питерской студии «Мельница», известной в основном мультфильмами про богатырей. И победил. А значит, мог воспользоваться богатой технологической базой студии. Поэтому и режиссерский почерк Дьякова несколько изменился. Вместо легкого тактильного изображения («Костя», «Питон и сторож») — масляный, плотный стиль, очень яркий и выразительный. При этом острый рисунок, внятная история. Вышел классный микс: авторское + коммерческое. Драйвовое, блестящее по таймингу и монтажу кино.

Про что

Гора мышц, сломанный нос, заплатки из пластыря, красные треники, «Комиссар Каттани» в телике. Это Боксер. Бестелесная, воздушная, фуэте над полом. Это Балерина. Что у них общего? Любовь зла, а любовное настроение может быть и изумляющим симбиозом грубого и тонкого — притяжением противоположностей.

В Музее боксер с заплывшими глазами впивается в Крамского, Сурикова, Серова, но особенно — в «Неравный брак». Тут-то и видится ему что-то родное, пророческое. На ринге поверженную перчатку Боксера поглаживают тонкие, почти бумажные пальцы Балерины. В этом двенадцатиминутном триллере — любовная драма и меланхолия. Встреча по одежке и неочевидное распознание сущностей.

Работа проделана титаническая: фильм нарисован в 2D, но потом вручную тонировали едва ли не каждый кадр — вместо глянца у изображения появились объем, глубина, плотность.

Думаю, Боярский ни минуты на пожалел о вложенных в сногсшибательный хит средствах. Уже замечено: фильм Дьякова нравится любому зрителю, вне зависимости от возраста, национальности, насмотренности. Поэтому и шансы на победу высоки.

Скриншот из мультфильма «БоксБалет». Кадр: kino-teatr.ru

Европа–Россия

Универсальной и близкой «БоксБалету» по духу оказалась картина «Купе № 6», попавшая в шорт-лист от Финляндии. И хотя режиссер Юхо Куосманен — финн, фильм в основном снят на русском языке (диалоги написала Люба Мульменко) и занят по-прежнему волнующими западную аудиторию вопросами о тайнах русского характера. Здесь как в «БоксБалете» про притяжение противоположностей. Так сказать, цивилизованной и предсказуемой Европы и неоглядных российских просторах, где холодные ветра дуют во все стороны, а долгая темная ночь никак не хочет уступать рассвету. В тесном купе поезда «Москва — Мурманск» встречаются молодая финская интеллектуалка (Сейди Хаарла), мечтающая увидеть петроглифы мурманского Канозера и бритоголовый, увалень — сильно пьющий рабочий парень Леха (Юра Борисов). Кино о попытке сближения на краю света. И о том, что свет на краю света есть. Очень обнадеживает.

«Купе № 6». Кадр: kino-teatr.ru

Увы, академики не рассмотрели фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», который в короткий список номинации «Лучший фильм на иностранном языке» не попал, хотя и выдвигался. События фильма, удостоенного главного приза «Особого взгляда» в Каннах, происходят на таинственном для внешнего мира Северном Кавказе. Среди горных пейзажей особенно ощутима несвобода главной героини, ее желание вырваться, из-под душной опеки отца, из «родных пенат», в которых мизогиния впитана вместе с пылью неасфальтированных дорог. Фильм не столько о столкновении взглядов разных поколений, сколько о конфликте архаики и современных взглядов. Вроде бы актуально. Но Кира Коваленко в своем кино предпочитает тонкие штрихи, акварель, многозначность и умолчания. Возможно, сегодня в оскаровском тренде снова ясность, масштаб и острота конфликта, как в «Утомленных солнцем» или «Москва слезам не верит».

«Разжимая кулаки». Кадр: kino-teatr.ru

8 февраля будут объявлены конкретные номинанты на премию.

Победителей назовут 27 марта на торжественной церемонии в Голливуде.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

—