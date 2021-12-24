 

Невакцинированным гражданам запретят продавать алкоголь

24.12.2021, 18:11, Разное
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Постановлением Минздрава от 22 декабря 2021 года вводятся ограничения на продажу спиртных напитков для граждан, не прошедших курс вакцинации от коронавируса. Чтобы приобрести алкоголь покупателям придётся на кассе предъявить QR-код.

Чтобы приобрести алкоголь покупателям придётся на кассе предъявить QR-код– В результате лабораторных исследований, проведённых в научном центре Роспотребнадзора, удалось выяснить, что алкоголь снижает иммунитет против простудных заболеваний и, в частности, коронавируса. Чтобы не подвергать риску заражения лиц без специфического иммунитета Минздрав вводит временный запрет на продажу спиртных напитков таким лицам, – пояснил представитель ведомства.

Минздрав также обратился к сотрудникам силовых ведомств с просьбой проводить рейды по точкам продажи алкоголя. В случае нарушений штрафы получат как покупатель, так и реализатор продукции.

Постановление вступает в силу 30 декабря и действует до 1 июня с возможностью пролонгации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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