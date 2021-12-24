Невакцинированным гражданам запретят продавать алкоголь

Постановлением Минздрава от 22 декабря 2021 года вводятся ограничения на продажу спиртных напитков для граждан, не прошедших курс вакцинации от коронавируса. Чтобы приобрести алкоголь покупателям придётся на кассе предъявить QR-код.

– В результате лабораторных исследований, проведённых в научном центре Роспотребнадзора, удалось выяснить, что алкоголь снижает иммунитет против простудных заболеваний и, в частности, коронавируса. Чтобы не подвергать риску заражения лиц без специфического иммунитета Минздрав вводит временный запрет на продажу спиртных напитков таким лицам, – пояснил представитель ведомства.

Минздрав также обратился к сотрудникам силовых ведомств с просьбой проводить рейды по точкам продажи алкоголя. В случае нарушений штрафы получат как покупатель, так и реализатор продукции.

Постановление вступает в силу 30 декабря и действует до 1 июня с возможностью пролонгации.

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