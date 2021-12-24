В Турции назвали нереалистичным участие в военных действиях против РФ

Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против РФ нереалистично, сообщил депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.

«Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных (на Украину). Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы РФ довела ситуацию до войны», – приводит РИА «Новости» слова турецого парламентария.

По его словам, нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе – своего рода игра с участием дипломатов и военных.

«Турция на Россию не нападет. У нее есть с РФ стратегические отношения. И НАТО не предложит Турции напасть на Россию. Нет, это невозможно. Решения в НАТО принимаются единогласно», – сообщил Йылмаз.

Он отметил, что если в случае эскалации конфликта НАТО примет какое-либо решение, то Турции как члену альянса придется в определенной степени следовать ему.

«Но я не думаю, что дело до этого дойдет… Не допускаю, что между Россией и Украиной начнется полномасштабная война. Но ситуация сейчас очень взрывоопасная, дипломатия ведется с повышением градуса», – добавил политик, не исключив, что в обмен на членство в НАТО Украина может отказаться от Крыма и Донбасса.

Ранее обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.