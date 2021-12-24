Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России

Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.

По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».

По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).

При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] РФ должны быть прозрачными, РФ должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении РФ остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.