 

ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе

24.12.2021, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.

На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.

Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс»

24.09 / Байдена призвали сделать помощь «Северному потоку – 2» «разрушительной»

04.12 / Фирма тестя Татарова получила от Киевсовета земли на 21 млн грн сразу после назначения зятя в Офис президента – Bihus.info

25.11 / Манько: Зеленский инициирует помощь ФЛП – 8 тыс. грн. Похоже, в декабре–январе в обращении появятся новенькие хрустящие купюры с ароматом краски

02.12 / Корреспондент – западноукраинские депутаты приняли присягу под гимн Венгрии

09.12 / «Неприемлемые реалии и неопределённое будущее» — MSNBC рассказал, почему американцы не хотят заводить детей

03.07 / Для МКС скорректировали орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором

24.07 / Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против “Северного потока – 2”

11.05 / В Екатеринбурге автомобиль наехал на толпу пешеходов

07.11 / В префектурах Москвы решено ввести систему чек-инов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика