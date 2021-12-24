ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе

Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.

На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.

Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.