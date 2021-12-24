 

Апелляционный суд подтвердил достоверность оценки принадлежащих Грудинину акций совхоза

24.12.2021, 18:10, Новости дня
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Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина о признании недостоверным отчета по оценке 974 тысяч принадлежащих ему акций совхоза.

Ранее суд удовлетворил требование «Совхоза имени Ленина» о взыскании с Грудинина 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей. Однако директор отказался исполнять решение суда, в отношении него было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого была проведена оценка акций «Совхоза», принадлежащих Грудинину, передает РАПСИ.

ООО «Краевое бюро оценки и управления недвижимостью» оценило пакет акций Грудинина в 630 млн рублей, он сам настаивал на 4,8 млрд рублей, что послужило причиной оспаривания в суде экспертной оценки. Эта сумма является лишь стартовой планкой для торгов, на которых продадут имущество миллиардера.

Кроме того, в июне Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения отказ в заявлении Грудинина о незаконности действий по обращению взыскания на акции, находящиеся на его лицевом счете.

Заявитель просил признать незаконными действия в рамках исполнительных производств по обращению взыскания на 974 391 обыкновенную акцию совхоза, находящуюся на лицевом счете Грудинина, открытом в АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.». Также истец предлагал свой вариант очередности обращения взыскания на имущество.

Также суд по заявлению акционеров совхоза подтвердил притворность сделки, согласно которой 33% акций ЗАО оказались в уставных капиталах двух сомнительных компаний. Руководителем и бенефициаром ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест» является Павел Грудинин.

В ходе разбирательства было установлено, что эти две фирмы были созданы Грудининым в июне 2019 года. Среди учредителей также оказались его соратники: исполнительный директор совхоза Александр Федоров, бывший главбух Людмила Ефимова, а также еще двое сотрудников сельхозпредприятия Екатерина и Владимир Свиридовские.

Таким образом, как отмечалось в суде, компании «Альфа» и «Центр-Инвест» стали владельцами 1,5 млн акций «Совхоз имени Ленина», а их генеральным директором и одним из учредителей является Грудинин.

Акционеры совхоза подали иск в суд в связи с фактом нарушения преимущественного права приобретения акций. Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования истцов, апелляционная инстанция оставила решение первой без изменения. Согласно решению суда, 1,5 млн акций, принадлежащих бенефициарам ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест», будут переданы акционерам-истцам по данному делу.



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