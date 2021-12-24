 

Лукашенко сообщил о задержании нескольких человек за подготовку терактов

24.12.2021, 18:10, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России.

«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью – вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», – сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области, информирует РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов.



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