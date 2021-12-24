Фигурист Кондратюк стал чемпионом РФ в одиночном катании

Фигурист Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате РФ в одиночном мужском катании в Санкт-Петербурге.

Кондратюк за произвольную программу получил 186,60 балла и в сумме набрал 284,37 балла. Второе место занял чемпион РФ прошлого года Михаил Коляда (283,70), третьим стал Андрей Мозалев (278,28), передает РИА «Новости».

Евгений Семененко (274,28), лидировавший после короткой программы, занял четвертое место, Петр Гуменник (267,45) – пятое, Александр Самарин (264,73) – шестое. Победитель чемпионата РФ 2020 года Дмитрий Алиев (251,40) стал девятым. Макар Игнатов (250,77), занимавший третье место после короткой программы, расположился на десятой строчке.

Напомним, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин во второй раз стали чемпионами РФ в соревнованиях танцевальных дуэтов, выиграв соревнования в Петербурге.

Чемпионат РФ по фигурному катанию проходит с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге.