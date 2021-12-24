 

ФСБ заявила, что задержала российского военного, завербованного украинскими спецслужбами

24.12.2021, 17:56, Новости дня
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“Сотрудниками ФСБ РФ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России “Государственная измена”, задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, российский военнослужащий “осуществлял сбор сведений о деятельности вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства”. 

В спецслужбе не сообщили других подробностей спецоперации, а также не раскрыли личность задержанного, сообщает Интерфакс. 

Наказание по статье о госизмене в России предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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