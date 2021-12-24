 

Корреспондент – бросок «коктейля Молотова» в российское консульство украинская полиция посчитала «хулиганством»

24.12.2021, 17:52, Новости дня
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В ограждение генерального консульства РФ во Львове неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Как пишет «Корреспондент», в пресс-службе полиции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесён, открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».


Reuters

Во Львове в ограждение генерального консульства РФ неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Как передаёт «Корреспондент», в пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что происшествие произошло около трёх часов ночи.

«В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесён. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия», — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». Устанавливается личность злоумышленника.



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