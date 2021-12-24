 

Королева Малькова-Макеева – Личное мнение

24.12.2021, 17:38, Разное
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Плиточник Роман Мальков завершает год на позитивной ноте. Чего уж греха таить — 2021-й для него выдался крайне удачным!

Во-первых, у Ромы — новые зубы. Во-вторых — фамильный герб. Ну, а вишенкой на торте стало свидетельство о перемене фамилии — актриса Макеева стала не просто Макеевой, а Мальковой-Макеевой!


Фото: Соцсети

Я знаю много людей, имеющих двойные фамилии. Петров-Водкин, известный художник. Мусин-Пушкин, брат жены помещика-драматурга Сухово-Кобылина.

Ну, и так далее — двойная фамилия как бы намекает простым людям, что перед нами — деятель.

Вот и Настя стала Мальковой-Макеевой. Гастарбайтер Роман разразился по этому поводу не только радостью, но и высокопарными поздравлениями:

«С днём твоего рождения, моя Богиня❤️ ты любишь этот мир и всех вокруг, как никто на этом свете, дай тебе Бог, ещё лет сто, освящать все вокруг! Я тебя люблю, я перед тобой преклоняюсь! Ты талантлива без границ, и я счастлив, что ты моя венчанная небесами жена❤️я буду тебя оберегать и заботится, служить тебе, как служит Король своей Королеве! Обожаю тебя мой Малёк❤️»

Малёк, я надеюсь, это сокращение от фамилии, а не то, что составляет личное счастье Насти.

В остальном поздравление просто прекрасно — преклоняюсь перед тобой, о мой талант без границ.

Ну, теперь-то с двойной фамилией Малькова-Макеева просто обязана заблистать одновременно на всех театральных помостах. А чего? Герб есть, фамилия теперь звучная. Муж преклоняется и надеется, что Настя будет кормить его, как минимум, ещё лет сто.

Венчанная небесами жена всё-таки.

Обожаю, когда люди счастливы. Единственно, что смутило — почему Малёк называет себя Королём да ещё с заглавной буквы?

Ведь он-то не стал Мальковым-Макеевым!

Кто плитку вам клал — Петров-Сидоров? А герб у него был? А жена Королева Актрисовна?

Эх вы! Значит, плитка лежит отвратительно!

Источник: Лена Миро



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