Во время сьемок нового клипа Алсу упала с лошади

Певица Алсу рассказала, что во время съемок своего нового клипа «Я люблю тебя» упала с лошади. Трейлер ролика для своих поклонников она выложила в Instagram.

Алсу рассказала, что еще в первый съемочный день она упала с лошади и при этом получила травмы. Певица вспомнила, что подобный инцидент в ее жизни не в первый раз. Впервые это произошло 18 лет назад, на сьемках фильма Светланы Дружининой «Виват, Анна. Тайна дворцовых переворотов».

«На недавних съемках лошадь почувствовала мой страх и вела себя капризно. Я больше не сяду в седло, это опасно, а я многодетная мать», – призналась певица.

Релиз клипа на песню «Я люблю тебя» должен был состоятся еще в первых числах ноября, но после второго дня съемок заболел коронавирусом режиссер Евгений Курицын. Он почти месяц находился в больнице в тяжелом состоянии.

Премьеру клипа перенесли на конец декабря, из-за многочисленных проблем. Алсу поблагодарила свою команду, которая работала над проектом, и пожелала всем здоровья.