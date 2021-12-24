 

Скончался российский ”Шерлок Холмс” Владимир Татосов

24.12.2021, 17:36, Разное
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Известный российский актер Владимир Татосов умер, заразившись COVID-19. Заслуженному артисту театра и кино исполнилось 95 лет. За свою жизнь он принял участие в более чем 70 кинокартинах.
Об этом событии пояснила Елена Драпеко, которая сейчас занимает пост заместителя председателя комитета по культуре Госдумы. Она лично устроила Владимира Татосова в хорошую больницу и часто созванивалась с ним. Последний их разговор состоялся за 2 дня до смерти актера. Он страдал онкологией, и заражение COVID-19 резко ухудшило его состояние.

Самыми известными фильмами Владимира Татосова являются: «Соломенная шляпка», «Крах инженера Гарина», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также сериалы «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Помимо этого артист занимался озвучкой многих иностранных и российских кинокартин, пишет портал Newinform.

Источник: www.rbc.ru



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