 

Состояние здоровья Андрея Малахова ухудшилось

24.12.2021, 17:36, Разное
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По мнению некоторых поклонников, известный российский ведущий выглядит очень болезненно.
Сейчас Андрей Малахов в отъезде. Он решил посетить город Апатиты, в котором прожил долгое время. Перед своей поездкой, Малахов разместил в сети фото с одного мероприятия. На нем звезда российских телеканалов имеет очень нездоровый вид.

Пользователи сети отметили, что журналист прибавил в весе, что очень удивительно, так как он всегда был приверженцем здорового образа жизни. Также явно видны изменения на лице ведущего, оно выглядит болезненным.

Пока что поклонники Андрея Малахова теряются в догадках и спорят о том, возрастные ли это изменения во внешности ведущего, либо виной этому являются серьезные заболевания. Также есть предположения, что Малахов перестал использовать средства, которые ранее помогали ему сохранять молодость.



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