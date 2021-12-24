В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве

…из-за акции с файерами и баннером у здания ФСБ.

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК) из-за акции «Левого блока» с файерами и баннером возле здания Управления ФСБ в Южном округе Москвы. Об этом сообщает ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката Александра Саламова.

В рамках него 23 декабря задержали активиста «Левого блока» Руслана Абасова. По данным правозащитного проекта, его доставили в ОВД «Академический».

В этом же ОВД находится другой задержанный активист «Левого блока» Лев Скорякин. Как утверждали соратники Скорякина, у него провели обыск, изъяли технику и после этого увезли в наручниках.

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Акция «Левого блока» против репрессий прошла 20 декабря. Тогда два человека с закрытыми лицами развернули у отдела управления ФСБ по Юго-Западному округу Москвы баннер «С днем ЧКиста», подсветив его файерами.

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

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