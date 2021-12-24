 

В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ

24.12.2021, 17:25, Новости дня
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Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе Минэкономики Германии.

«Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила стремительно пробивать новые рекордные отметки во вторник и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует», – передает РИА «Новости» слова официального представителя немецкой ассоциации Zukunft Gas («Будущее газа») Чарли Грюнеберга.

При этом в министерстве на вопрос об актуальной заполненности газохранилищ в стране отметили, что «уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы, сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов».

В ведомстве также добавили, что по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что «абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах».

Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.



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