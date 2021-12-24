 

На французском пассажирском лайнере объявлена чрезвычайная ситуация

24.12.2021, 17:25, Новости дня
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На летящем из Франции в Португалию лайнере произошла чрезвычайная ситуация, сообщают информационные агентства со ссылкой на специализированные мониторинговые ресурсы.

Рейс EasyJet, летящий из города Нант в город Порту, экстренно сменил курс и развернулся к ближайшему аэропорту, передает РИА «Новости».

"На рейсе EasyJet № EJU16TP из Нанта (NTE) в Порту (OPO) объявляется чрезвычайная ситуация", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что самолёт развернулся по направлению к аэропорту Бордо в связи с тем, что на борту потребовалась неотложная медицинская помощь.



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