На французском пассажирском лайнере объявлена чрезвычайная ситуация

На летящем из Франции в Португалию лайнере произошла чрезвычайная ситуация, сообщают информационные агентства со ссылкой на специализированные мониторинговые ресурсы.

Рейс EasyJet, летящий из города Нант в город Порту, экстренно сменил курс и развернулся к ближайшему аэропорту, передает РИА «Новости».

"На рейсе EasyJet № EJU16TP из Нанта (NTE) в Порту (OPO) объявляется чрезвычайная ситуация", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что самолёт развернулся по направлению к аэропорту Бордо в связи с тем, что на борту потребовалась неотложная медицинская помощь.