 

Китайские ученые создали робота-осьминога

24.12.2021, 17:22, Новости дня
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Новый робот, представленный китайскими учеными и инженерами, внешне очень похож на осьминога. У него также есть щупальца, а «тело» настолько мягкое, что он способен пролезть в отверстия малого диаметра.

Однако этот робот решает не только проблему простого доступа в закрытые внутренние пространства. Главное его достоинство – это способность легко поднимать и переносить мягкие и аморфные предметы. Кстати, с этим почти у всех ныне существующих роботов большая проблема.

«Осьминог» легко справляется с такими задачами, открывая принципиально новые технические возможности для автоматизации в разных сферах человеческой деятельности, отмечают разработчики нового автономного устройства.



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