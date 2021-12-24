Китайские ученые создали робота-осьминога

Новый робот, представленный китайскими учеными и инженерами, внешне очень похож на осьминога. У него также есть щупальца, а «тело» настолько мягкое, что он способен пролезть в отверстия малого диаметра.

Однако этот робот решает не только проблему простого доступа в закрытые внутренние пространства. Главное его достоинство – это способность легко поднимать и переносить мягкие и аморфные предметы. Кстати, с этим почти у всех ныне существующих роботов большая проблема.

«Осьминог» легко справляется с такими задачами, открывая принципиально новые технические возможности для автоматизации в разных сферах человеческой деятельности, отмечают разработчики нового автономного устройства.