Грибы и бактерии сдерживают углерод в почве, сокращая концентрацию парниковых газов в атмосфере

Обычно, когда говорят о борьбе с парниковыми газами, имеют в виду зеленые растения, которые, благодаря фотосинтезу, превращают углекислый газ в кислород. Однако грибы и множество видом почвенных бактерий также способствуют замедлению глобального потепления, говорят ученые.

Кислород они, конечно, не вырабатывают. Наоборот, в процессе своей жизни, испускают в воздух все тот же углекислый газ. Однако для построения собственных живых тканей эти организмы используют огромное количество углерода.

Если бы не было грибов, весь углерод мог бы выйти в атмосферу, соединиться с кислородом, и мы получили бы еще большее количество углекислого газа, уточняют исследователи. Кстати, с повышением глобальной температуры, количество грибов и почвенных бактерий также растет, что можно считать позитивной тенденцией.