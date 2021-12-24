Зеленский назвал приоритеты Украины и факторы ее дестабилизации
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Вторым важным для государства направлением Зеленский назвал борьбу с терроризмом во всех его проявлениях, а третьим – кибербезопасность, в частности защиту информационных ресурсов и блокирование влияния пропаганды.
“Это сильные дестабилизационные факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри нашей страны”, – отметил президент.
Среди важнейших задач на следующий год он также назвал защиту национальных интересов и государственности, противодействие российской агрессии и гибридной войне, защиту критической инфраструктуры, контрразведывательную деятельность.
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