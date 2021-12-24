 

«За здоровье!» — в Болгарии открыли «бары-вакцинодромы» со скидками на напитки

24.12.2021, 17:08, Новости дня
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В столице Болгарии открылись «бары-вакцинодромы» со скидками на напитки и с весёлой рождественской атмосферой. Общее количество вакцинированных в стране до сих пор составляет лишь около 27% населения. Это минимальный показатель в ЕС — поэтому властям приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы побороть недоверие к вакцинам и стимулировать людей сделать прививку, передаёт Euronews.

В далёкой от больничной обстановке, со скидками на напитки и рождественской атмосферой открылись в Софии «бары-вакцинодромы». Понятно, что Преслава, как и многие другие жители болгарской столицы, предпочитает сделать прививку именно здесь.

ПРЕСЛАВА КАРАДЖОВА, посетительница: Здесь намного комфортнее и приятнее, врачи и медсёстры очень милые. Да, я определённо рекомендую! Ощущения совсем не такие, как в палатке перед больницей, это точно! 

Болгарским властям приходится проявлять чудеса изобретательности: полную вакцинацию от коронавируса в этой стране прошли всего 27 процентов населения. Это самый низкий показатель в Евросоюзе. 

ИВАН ЛАНДЖЕВ, креативный директор рекламного агентства: Болгария отчаянно нуждается в конструктивной кампании по вакцинации — этим мы здесь и занимаемся. До сих пор не было организованной единой государственной кампании по вакцинации. Уверен, что не будет преувеличением сказать: впервые в истории мир столкнулся с одной общей проблемой, все мы оказались в одной и той же ситуации.  

Немаловажный момент рекламной кампании: даже Санта Клаус не смог пропустить «бар-вакцинодром»! На днях он сделал прививку, пообещав доставить все подарки вовремя к Рождеству. 

ЮЛИАН СТОЯНОВ, корреспондент Euronews в Болгарии: Это единственный бар в Болгарии, где на входе не спрашивают санитарный пропуск. Зато вы получаете его сразу на выходе!

СВИЛЕН ДОНЕВ, врач: От «баров-вакцинодромов» выигрывают все. Люди приходят не только привиться, но и за консультацией. Атмосфера здесь лёгкая, они развлекаются, пока их прививают. Это не какой-то там конвейер, где вас всё время подгоняют. Нам, врачам, тоже нравится, ведь пациенты довольны! 

Болгарские власти надеются с помощью этой рождественской кампании преодолеть недоверие населения к вакцинам и обуздать, наконец, эпидемию, передаёт из Софии наш специальный корреспондент Юлиан Стоянов. 

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.



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