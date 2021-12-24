 

Автоэксперт назвал два негласных правила на дороге

24.12.2021, 16:52, Разное
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Александр Шумский, глава центра «Пробок.нет», посоветовал ориентироваться не только на правила дорожного движения, но и пояснил о важных принципах, помогающих соблюдать безопасную дистанцию и избегать различных дорожно-транспортных происшествий.
Поскольку нигде чётко не указано, какое расстояние для участников дорожного движение является безопасным, автоэкперт посвятил дистанции два правила.

В первом правиле отмечено, что, останавливаясь на перекрёстке, необходимо видеть задние колеса стоящего впереди транспортного средства. Это означает, что с дистанцией всё в порядке.

Правило номер два посвящено дистанции от движущейся спереди машины. Она должно равняться трём секундам. В случае опасности это правило позволит избежать столкновения.

Автоэксперт также подсказал, как правильно соблюдать правило трёх секунд. Нужно визуально обозначить точку (дорожный знак, столб), которую минует автомобиль спереди, и посчитать, через какое время вы проедете мимо неё. Если вы не успеваете сосчитать до трёх секунд – стоит замедлиться, увеличивая расстояние между вашей машиной и той, что движется впереди.
Такой метод научит водителя быстро рассчитывать дистанцию «на глаз».

Источник: avtonovostidnya.ru



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