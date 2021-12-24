 

На рынке появится новый флагман Xiaomi 12 в трех версиях

24.12.2021, 16:52, Разное
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Компания Xiaomi предложит покупателям новый флагман Xiaomi 12. Новинка появится на рынке в трех версиях.
Сведения предоставил инсайдер под ником Panda is Bald. По его словам, флагман будет оснащен 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем, разрешение которого составит 2400х1080 пикселей. «Сердцем» флагмана станет топовый чип Snapdragon 8 Gen 1. На задней части корпуса разработчики установят тройную камеру с разрешением объективов 50 и 13 мегапикселей. Информация о третьем секторе пока остается неизвестной.

Емкость аккумулятора Xiaomi 12 составит 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки на 30 Вт. Дополнительным оснащением станут модули Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и поддержка сетей пятого поколения. Стоимость базовой версии смартфона будет составлять 3699 юаней (40 тысяч рублей). Версия с 8/256 ГБ памяти будет дороже на 300 юаней (+2 тысячи рублей), пишет iReactor.



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