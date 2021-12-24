Эксперты назвали пять причин, разрушающих автомобиль зимой

Авто эксперты назвали основные ошибки, которые допускают водители в зимний период.

Отогревание машины горячей водой. При попадании горячей воды на лакокрасочное покрытие могут появиться трещины из-за резкого перепада температуры. Также могут потрескаться стекла, а вода в дверном замке замерзнет.

На некоторых форумах советуют начинать поездку уже после двух минут прогрева двигателя. Но за такое короткое время масло, которое еще не прогрелось, будет плохо проходить по каналам, что приведет к трению некоторых элементов авто.

Никогда нельзя ставить авто на ручник при сильных морозах. Тормозные колодки могут примерзнуть к дискам. Лучше выбирать режим P. Специалисты в области автомобилей не рекомендуют пользоваться мойками самообслуживания в сильный мороз из-за резкого перепада температуры. При накачивании шин необходимо обращать внимание на температуру в помещении, где это происходило. Если снаружи температура намного ниже, то давление в шинах снижается, что приводит к быстрому изнашиванию протекторов.

Источник: ctnews.ru