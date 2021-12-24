 

Путин заявил о необходимости наращивать инновационный потенциал регионов

24.12.2021, 16:40, Новости дня
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Необходимо и дальше наращивать инновационный потенциал регионов России, сообщил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных пунктов в целом на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни. В этой связи еще одна важнейшая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны», – передает его слова ТАСС.

Путин пояснил, что речь идет не только о создании новых знаний и технологий: «Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач».

Глава государства добавил, что развивать страну и регионы возможно только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти «последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах».

«В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ. При этом совместные задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных регионов. Такое сотрудничество будем поощрять и в будущем», – заключил президент.

Ранее Путин дал оценку состоянию экономики РФ в условиях пандемии.



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