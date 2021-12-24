Эксперт: Оборотный штраф заставит Google исполнять законы России

«Крупные штрафы назначаются из расчета на то, что компания не станет откупаться и будет добросовестно исполнять национальные законы», – сказала газете ВЗГЛЯД юрист Анна Дупан, комментируя решение московского мирового суда оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей за неудаление противоправного и деструктивного контента.

«Когда штрафы смешные, любой предприниматель задумается: «Мне выгоднее выполнить требование и не платить, или лучше просто откупиться?». А на оборотном штрафе не сэкономишь», – отметила директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан.

По ее словам, практика назначения оборотных штрафов в РФ развивается по примеру развитых стран. Подобный штраф – это денежная санкция, размер которой зависит от выручки компании. «В Европе, в Австралии и других государствах в отношении подобных гигантов принято устанавливать именно оборотные штрафы. Более того, их взыскивают не только за нарушения в сфере работы с контентом, но и, например, за недобросовестную конкуренцию», – рассказала собеседница.

«Сейчас в Евросоюзе подготовлены два огромных правовых акта, которые предполагают еще более крупные штрафы. При этом в РФ штрафы выражены в рублях. А поэтому в эквиваленте в долларах или евро по размерам оборотных штрафов РФ находится далеко не на первом месте в мире», – указала Дупан.

Она отметила, что подобная практика уже довольно распространена и «обкатана мировым сообществом». «Поэтому для Google оборотный штраф новостью не будет. Я не сомневаюсь, что корпорация обжалует решение мирового суда и дойдет до самой последней инстанции», – сообщила юрист.

«Все крупные платформы идут по такому пути, это показала мировая практика. Может быть, для Google снизят размер штрафа, если они, например, пойдут на уступки. Но посмотрим, что скажут вышестоящие суды», – заключила юрист.

В пятницу Таганский районный суд в Москве впервые в истории назначил оборотный штраф, постановив взыскать с Google LLC 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Оборотный штраф – самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Его назначают за повторное нарушение в работе с опасным контентом.

Такой штраф для юрлиц составляет 5-10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. Прежде Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному их трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент. До этого суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.