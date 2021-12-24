В РФ стартовала акция «С Новым годом, ветеран!»

Партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой депутаты поздравляют и дарят подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, рассказал депутат, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции «С Новым годом, ветеран!» Волонтеры поздравят более 31 тысячи фронтовиков по всей стране. Подарки получит каждый участник и инвалид Великой Отечественной войны… Не первый год вместе с движением «Волонтеры Победы» мы проводим эту добрую, нужную и важную акцию. Мы уже вручаем подарки героям в самых разных регионах нашей страны», – передает его слова РИА «Новости».

Уточняется, что личные посещения фронтовиков проходят при строгом соблюдении всех мер безопасности. Так, одной из первых фронтовиков навестила депутат Государственной Думы, лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, которая поздравила жительницу города Гатчина Веру Королеву и Героя войны Анатолия Иванова.

«В непростое время коронавирусных ограничений внимание, забота, простое человеческое общение – это то, что может сделать каждый из нас для ветеранов. Мы помогаем нашим Героям не только по праздникам. Помощь в доставке продуктов питания, сопровождение в больницу, ремонт забора, уборка дома или простое человеческое общение – в этом году мы оказали помощь более 50 тысячам ветеранов, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей. Это уникальные люди, гордость нашей страны, и их надо беречь», – отметила Амельченкова.

В партии подчеркнули, что акция «С Новым годом, ветеран!» продлится до 31 декабря.