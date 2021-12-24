 

Эксперты рассказали о перспективах внедрения 6G в ближайшие 15 лет

24.12.2021, 16:38, Новости дня
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Пока еще люди не ощутили тех радикальных изменений, которые предоставляет новый стандарт беспроводной передачи данных 5G. Однако на горизонте уже маячит 6G, утверждают эксперты. А это снова станет большим шагом и переходом на качественно новый уровень.

По прогнозам специалистов, 6G начнет влиять на нашу жизнь в середине тридцатых годов. Что же изменится в 2035-м?

Одной из самых интересных функций специалисты считают беспроводную зарядку мобильных устройств прямо от передающей станции. Сначала, таким образом, можно будет заряжать только смартфоны и планшеты. Но очень скоро та же функция начнет работать и для электромобилей. Кстати, именно к середине тридцатых в мире начнут активно отказываться от двигателей внутреннего сгорания как таковых.



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