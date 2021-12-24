Ученые рассказали о связи между вкусовыми ощущениями и стилем освещения

Интересные результаты исследования представили американские ученые из университета Мюррея. Они сумели установить четкую зависимость вкусовых ощущений у человека с освещением в помещении, где он принимает пищу.

Данные получены после проведения ряда экспериментов, в которых участвовали 300 добровольцев. Одну группу оснастили очками с затемненными стеклами, другую – с прозрачными.

Участникам предложили отведать шоколад и оценить его вкусовые качества. Тем участникам, которым дали затемненные очки, лакомство показалось вкуснее. А качество соленых продуктов оценили выше те, у кого были прозрачные очки. В этом нет ничего странного. Шоколад мы обычно едим по вечерам, когда освещение уже не яркое, а соленую пищу – за обедом, среди бела дня.