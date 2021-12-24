Мнение: Путин вышел в народ…
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На организацию пресс-конференции президента России, оказывается, потратили 117 млн рублей.
У меня есть сильные подозрения, что главной целью пресс-конференции были не ответы Путина на вопросы. Думаю, что для инициаторов и организаторов мероприятия куда более важным было показать народонаселении, что Путин – жив-здоров и вышел в народ, типа президент вернулся к доковидному образу жизни.
Поэтому-то смотреть и слушать президента было совсем не обязательно, главное, что картинку с Путиным, появившимся на людях, показали все телевизоры страны.
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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