Мнение: Путин вышел в народ…

На организацию пресс-конференции президента России, оказывается, потратили 117 млн рублей.

У меня есть сильные подозрения, что главной целью пресс-конференции были не ответы Путина на вопросы. Думаю, что для инициаторов и организаторов мероприятия куда более важным было показать народонаселении, что Путин – жив-здоров и вышел в народ, типа президент вернулся к доковидному образу жизни.

Поэтому-то смотреть и слушать президента было совсем не обязательно, главное, что картинку с Путиным, появившимся на людях, показали все телевизоры страны.

Фотографии отсюда

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