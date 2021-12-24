 

Мнение: Путин вышел в народ…

24.12.2021, 16:32, Разное
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На организацию пресс-конференции президента России, оказывается, потратили 117 млн рублей.

У меня есть сильные подозрения, что главной целью пресс-конференции были не ответы Путина на вопросы. Думаю, что для инициаторов и организаторов  мероприятия  куда более важным было показать народонаселении,  что Путин – жив-здоров и вышел в народ, типа  президент вернулся к доковидному образу жизни.

Поэтому-то смотреть и слушать президента было совсем не обязательно, главное, что картинку с Путиным, появившимся на людях, показали все телевизоры страны.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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