 

Рогозин потребовал вернуть советский радиотелескоп КРТ-30, который американцы выдают за «Джеймс Уэбб»

24.12.2021, 16:31, Разное
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин узнал в американском космическом телескопе «Джеймс Уэбб» потерянный советский радиотелескоп и потребовал немедленно вернуть его России.

Тридцатиметровый телескоп КРТ-30 должен был прийти на смену своему предшественнику – десятиметровому КРТ-10, который работал на советской орбитальной станции «Салют-6». В 1985 году новый прибор построили и подготовили к отправке в космос. Поскольку в грузовой корабль «Прогресс» он не помещался, доставить устройство на станцию «Салют-7» попросили американцев. КРТ-30 доставили в Америку, после чего его следы потерялись.

«Во вторник мы в офисе весь день смотрели трансляцию, как «Джеймса Уэбба» монтируют на ракету «Ариан-5». И тут кто-то из старых инженеров говорит: «Ребята, это же наш КРТ-30!». Мы присмотрелись, это и правда он! Конечно, его перекрасили, наклеили американские флаги, фольгу цветную, но мы же свой телескоп знаем! Надо останавливать запуск, не то все концы в воду!», – заявил Дмитрий Рогозин.

Сейчас КРТ-30 вместе с ракетой-носителем установлен на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. Старт назначен на 24 декабря, но из-за погоды срок может вновь сместиться.

«Понятно, почему они столько раз переносили запуск! Они не могли разобраться в конструкции телескопа и приспособить его к французской ракете! К тому же им надо было как-то списывать 10 миллиардов долларов бюджета», – говорит Рогозин.

NASA пока не отреагировало на требование Роскосмоса остановить запуск телескопа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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