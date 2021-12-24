 

В мире двое суток подряд выявляют максимальное за полгода число случаев COVID-19 – данные ВОЗ

24.12.2021, 16:26, Новости дня
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22 декабря было зафиксировано почти 858 тыс. случаев, 23-го – более 822 тыс.

Это максимальный суточный прирост за последние полгода. Последний раз более 800 тыс. новых инфицирований коронавирусом ВОЗ фиксировал 9 мая – 816,7 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии COVID-19 на планете подтвердили 276,4 случаев инфицирования, скончались 5,37 млн пациентов с COVID-19.

В пятерку стран с наибольшим числом подтвержденных инфицирований входят США (51,1 млн), Индия (34,8 млн), Бразилия (22,2 млн), Великобритания (11,6 млн) и Россия (10,3 млн).

В Украине за время эпидемии подтвердили 3,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 94 432 пациента с COVID-19, выздоровело 3,4 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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