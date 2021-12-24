 

Болельщикам разрешили приехать в Россию без виз на финал Лиги чемпионов по футболу

24.12.2021, 15:55, Новости дня
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Иностранные любители футбола смогут приехать в Россию без виз на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил, что в 2022 году в РФ «пройдет значимое событие – финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в конце мая футбольных болельщиков со всего мира встретит наша северная столица, гостеприимный Санкт-Петербург (…) мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы предстоящее событие прошло на высоком уровне», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что у РФ есть успешный опыт организации Чемпионата мира по футболу и других матчей.

«До конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований. Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз. Достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика», – отметил премьер.

Он добавил, что паспорт болельщика также даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

«Подобная практика уже была и хорошо себя зарекомендовала», – напомнил Мишустин.

Напомним, в мае РФ открывала безвизовый въезд для болельщиков ЕВРО-2020.



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